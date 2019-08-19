Олег Кононов: «Разберемся с первым таймом»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1) подвел итоги встречи, отметив, что команда прибавила во втором тайме.

— Почему проигрываем первые таймы? Я связываю это с перестраховкой игроков, — отметил Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Мы такую команду не даем. Слишком сконцентрировано подходим к обороне, нежели к атаке. Но я думаю мы разберемся. Кое-что приходит на ум в плане тренировочного процесса.

— Что изменилось после перерыва?

— Я сказал, что надо добавить в скорости, открывания и играть точнее в пас. Скорость передвижения, скорость передачи — это самое главное.

— За счет чего «Спартак» переиграл ЦСКА?

— Первое — наши болельщики, которые нас гнали вперед. Второе — Хоть мы неудачно отыграли первый тайм, вся команда была заряжена на игру. Второй тайм прибавили в игре, хватило для этого сил.

— Довольны заменами?

— Да, я доволен. Мирзов вошел хорошо, ни одного мяча не потерял. Мельгарехо мог забить. Знаете, когда команда выигрывает, мы всеми довольны.

— Пауза пошла на пользу?

— После паузы сразу забили. Мы собрались, я попросил игроков поближе подойти. Пару слов сказали о том, что концовка, и к ней надо ответственно подойти, прибавить в игре, в атаке и в обороне. Так получилось, что забили.

— Кто кричал в раздевалке? Вы?

— Все вместе.