Олег Кононов: "Положительные сдвиги есть, но нет результата"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов подвел итоги матча 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1). По его словам, есть незначительные сдвиги в игре подопечных.

– Показалось, что это был лучший матч "Спартака" весной. Это так?

– Я еще посмотрю, но мне так не показалось. Сдвиги есть, но они незначительны. Но то, что они есть, это радует, значит двигаемся в правильном направлении. Неправильно говорить о сдвигах, когда нет результата. Когда будем выигрывать, тогда и можно говорить. Сейчас все только строится.

– Что доставляет наибольшую головную боль? Ротация в центре поля? Неработающие фланги?

– Что касается ротации в середине поля. У нас есть Зобнин, Глушаков, Аяз Гулиев, который получил карточку. Ротация здесь должна быть. Я вижу, как полузащитники работают, из их состояния я смотрю и ставлю в состав. Например, не поставил Дениса на матч с "Динамо". Да, нам надо улучшать игру на флангах. У нас есть определенные нестыковки, где мы в простых ситуациях теряем мячи. Баланс должен быть и на флангах, и в центре. Мы над этим будем работать во время перерыва. Мы видим недочеты, и постараемся в этой паузе серьезно поработать. (Александр Рогулев)