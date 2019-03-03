Олег Кононов – об игре "Спартака": "Нам надо успокоиться"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал большое количество ошибок футболистов красно-белых в матче 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1).

– Показалось, что Зе Луиш мог отдавать и не отдавал. Пару моментов он запорол.

– Во-первых, спасибо ему что забил, и никому тогда не отдал (улыбается). Мог сопернику же отдать. Думаю, это связано с первой игрой, тут было больше эмоций. Нам нужно эти эмоции держать в себе и направлять на отбор. Так как мы активно играем в отборе, каждый игрок не должен стоять, а использовать эти эмоции. Мы же не справились с эмоциями в атаке.

– Не хватало последнего паса и понимания что делать. Команда не подстроилась друг под друга? У Ханни было много брака.

– Я думаю, да. Требования в атаке, которые нам нужны в плане сыгранности, сейчас не такие как нам хотелось бы. Это первая игра, эмоции, где-то они захлестывали. В том числе у Ханни. Давление есть, игроки чувствуют это. Желания было больше, чем разума. Нам нужно немного успокоиться и двигаться дальше. Мы много работали над определенным компонентами игры, они удавались.

– Как вам игра Гулиева? На сборах вы его ставили справа, можно ли сказать, что этот эксперимент закончен?

– Аяз отыграл хороший матч. Его надо поздравить с первым официальным матчем за "Спартак", и достаточно уверенно его провел, как будто играл давно. Ошибки всегда есть, но играл он хорошо. Я знаю, что он мог бы сыграть в этой позиции, но ментально он еще не готов к этому, потому я не стал его дергать и поставил на привычную позицию.

– Для Айртона такой пас характерен, как в эпизоде с голом?

– Трудно сказать случайность или нет. Он увидел, быстро сообразил. Он видел, что Зе Луиш открывается и отдал передачу. В детстве тренеры просят смотреть дальнего, наверное, на уровне этого обучения он сделал такую передачу. (Александр Рогулев)