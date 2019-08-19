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Олег Кононов: «Нам предстоит жесткая неделя, будет ротация»

19 августа 2019, 22:43
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 6-го тура чемпионата Росси против ЦСКА (2:1) рассказал о подготовке к предстоящим матчам в чемпионате России и Лиге Европы.

— Впереди матч с «Брагой». Как команда справляется с графиком?

— График на самом деле жесткий, нам противостоят очень хорошие команды. И в чемпионате, и в Лиге Европы. Эта неделя будет очень жесткой: мы будем играть игры через два дня на третий. За шесть дней проведем три матча. Наша задача — восстановить игроков. Те, кто мало играл, нужно дать возможность им быть в тонусе. Ротация будет. Конечно, здесь нам очень и очень важно вместе, сплоченно, всем тренерским штабом серьезно отработать. (Александр Рогулев)

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