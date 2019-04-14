Олег Кононов: "Матч с "Ростовом" не ключевой для "Спартака", но очень важный"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Ростова" отметил, что эта встреча не ключевая, но очень важная для красно-белых. Он также добавил, что его команда работает над тем, чтобы совершать меньше ошибок в игре.

– "Краснодар" потерял очки, ЦСКА проиграл. С "Ростовом" "Спартак" рядом в турнирной таблице. Сегодня ключевой матч для "Спартака" в борьбе за место в Лиге чемпионов?

– Я не могу сказать, что это ключевой матч, но очень важный, – сказал Кононов в эфире канала "Матч премьер".

– Вы были готовы к тому, что Гацкан сыграет в центре обороны, а Глебов в опорной зоне?

– Мы знали про изменение определенное, но какая схема будет – мы увидим на поле. Мы предполагали.

– "Спартак" больше пропускает во вторых таймах. Почему?

– Сложно сказать? В начале мы выигрываем, но делаем ошибки во втором тайме, но тем не менее, выигрываем игру. Это составляющая футбола. Мы можем играть по-разному, в первом тайме хорошо и наоборот. Каждая команда не застрахована от ошибок, но мы работаем над тем, чтобы их уменьшить.

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