Олег Кононов: "Ляпов у судьи в матче с "Зенитом" не было"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов оценил судейство в матче 20-го тура чемпионата России с "Зенитом"​ (1:1).

– Как вам работа судьи? Семак не понял назначение арбитра, получившего неуд в прошлом матче.

– Не хотел бы обсуждать судейство. Откровенных ляпов со стороны судьи не было. Хотя определенные ошибки, наверное, были. Давайте обсуждать лучше футбол, а не то, что нам не надо, – признался Кононов. (Александр Рогулев)

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