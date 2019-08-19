Олег Кононов: «Хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы в 6-м туре чемпионата России над ЦСКА (2:1) рассказал, как он чувствует себя в московской команде.

— После побед вы чувствуете, что давления на вас стало меньше?

— С каждой победой я чувствую, что команда становится увереннее. Каждый игрок. Если мы говорим про тренера или про меня, это моя работа. Идет определенное давление как на тренера. Но мы уже говорили: это «Спартак», я не первый и не последний его тренер. «Спартак» должен выигрывать. И если нет побед, давление будет в первую очередь на тренера, потому уже на игроков. Я воспринимаю это давление, я оцениваю то, что нахожусь в «Спартаке», И я хочу побеждать! Я не хочу побеждать, когда мне будет 70 лет, я хочу побеждать сейчас и выигрывать каждый матч. Все игроки нацелены на это.

— Вы много говорили о стиле в первое время. Сейчас этот стиль по-прежнему важен? Или все-таки победа любой ценой?

— Стиль важен. Я очень хочу, чтобы этот стиль был в «Спартаке», Мое желание очень и очень большое. Этот стиль — система, которая была в «Спартаке». Мое желание, чтобы «Спартак» имел этот стиль, имел таких же игроков, которых мы вспоминаем и ценим. (Александр Рогулев)

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