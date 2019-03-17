Олег Кононов: "Буду доволен игрой "Спартака", если будем всех обыгрывать по 5:0"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги матча 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1).

– Результатом не довольны. Вторую игру дома играем вничью, опять выигрываем по ходу матча и пропускаем. Качество футбола хотелось бы лучшего. Но это вы от меня можете слышать всегда, на любой игре. Сегодня атаки были и у них, и у нас. Нам бы хотелось, чтобы атак в наши вопрота должно быть меньше, мы должны над этим работать еще ответственное. А также создавать свои моменты.

– Насколько процентов вы довольны командой?

– Все зависит от качества футбола. Я сегодня не вижу, что мы серьезно улучшаем. Движение есть, но оно не то, которое хотелось бы. Есть определенные причины. Построение команды требует баланса в отборе и в атаке. Мы играем более агрессивно, чем это было в прошлом году. Это самое главное отличие от прошлого сезона. Что касается игры в пас, то здесь нам надо дорабатывать. Нужно проходить

– Что должно произойти, чтобы вы были довольны игрой "Спартака"?

– Выигрывать всех по 5:0.

– Как оцените дебют Глушенкова и Умярова?

– Они хорошо себя проявляют на тренировках. Это первое. Во-вторых, делить игры на "Зенит" и другие я абсолютно не готов и никогда не будут этого делать. Каждая игра для нас – финал, в каждой из них может выйти любой игрок. Надо давать играть ребятам по 18-19 лет. Они футболисты молодежной сборной России. Если есть такой шанс, почему им не дать. В целом они справились с задачами, которые я им дал. (Александр Рогулев)

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