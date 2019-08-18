Олег Иванов: «После удаления Уциева «Ахмат» сплотился»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал итог матча 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Грозненцы играли с 7-й минуты в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева.

— Как и предполагали, даже играя в равных составах будет тяжело, потому что «Зенит» всегда ставит перед собой самые высокие задачи. После того, как получили удаление Ризвана, сплотились чуть-чуть. Недавно уже были в такой ситуации. Понимали, что нужно сыграть на ноль. Поговорили и решили, что будем терпеть и ждать свой шанс. Шансик был, но не получилось.

«Зенит» предоставляет уйму проблем. Энергозатратная игра, а вдесятером приходится еще больше перекрывать зоны, двигаться. Силы заканчивались, но вышедшие на замену ребята освежили игру.