Олег Данченко: "Рад, что подписал контракт с "Рубином"

Новичок "Рубина" полузащитник Олег Данченко​ поделился эмоциями после перехода в казанский клуб. С 24-летним украинцем был подписан четырехлетний контракт.

– Впечатления хорошие, рад, что подписал контракт с таким клубом, и готов уже принять участие в первом тренировочном занятии, – цитирует Данченко пресс-служба "Рубина". – Получил предложение после окончания чемпионата. Много думал, все взвесил и принял положительное решение.

Сейчас в команде знаю только Дюпина и Закирова. Главный тренер Шаронов был хорошим футболистом и много лет отдал "Рубину", также знаю Олега Кузьмина​, думаю, что они будут развиваться и станут хорошими тренерами.