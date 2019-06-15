Олег Данченко: "Рад, что подписал контракт с "Рубином"

Новичок "Рубина" полузащитник Олег Данченко поделился эмоциями после перехода в казанский клуб. С 24-летним украинцем был подписан четырехлетний контракт.
– Впечатления хорошие, рад, что подписал контракт с таким клубом, и готов уже принять участие в первом тренировочном занятии, – цитирует Данченко пресс-служба "Рубина". – Получил предложение после окончания чемпионата. Много думал, все взвесил и принял положительное решение.
Сейчас в команде знаю только Дюпина и Закирова. Главный тренер Шаронов был хорошим футболистом и много лет отдал "Рубину", также знаю Олега Кузьмина, думаю, что они будут развиваться и станут хорошими тренерами.
Первое интервью Олега Данченко в качестве игрока нашей команды 🎥 pic.twitter.com/YRKY4IIbt4— «Рубин» Казань (@fcrk) 15 июня 2019 г.
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