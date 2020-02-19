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«Картахена» — ЦСКА: Васин и Щенников выйдут в старте команды Виктора Гончаренко

19 февраля 2020, 21:10
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Стал известен состав ЦСКА на контрольный матч с «Картахеной». На поле с первых минут появятся основные ветераны команды, включая Игоря Акинфеева и Алана Дзагоева. «Олды здесь?» — прокомментировала состав пресс-служба армейцев.

Полностью состав выглядит следующим образом: Акинфеев, Васин, Карпов, Магнуссон, Бийол, Фернандес, Щенников, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Шкурин;

запасные — Помазун, Тороп, Дивеев, Гогуа, Бистрович, Ахметов, Чалов, Набабкин, Кучаев, Елеев, Марадишвили, Котин.

31-летний Виктор Васин появился в старте ЦСКА впервые с августа 2019 года.

Трансляция матча «Картахена» — ЦСКА

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1230190380659990528

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