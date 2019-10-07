«Оказывается, у Карпина все-таки есть сын». «Ростов» пошутил над главным тренером

«Ростов» в своем Twitter опубликовал шутку над главным тренером Валерием Карпиным.

В записи опубликованы фотографии Карпина и полузащитника Данила Глебова. Оба они с усами. Ранее Карпин сам пошутил над футболистом, заявив, что у команды появились свои «усы надежды».

— Оказывается, у Валерия Георгиевича все-таки есть сын, — говорится в сообщении.

Оказывается, у Валерия Георгиевича все-таки есть сын ??? pic.twitter.com/KEOwqpiP6Y — Football Club Rostov (@rostovfc) October 7, 2019

В действительности у Валерия Карпина четыре дочери.

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