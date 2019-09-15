Огненный матч «Краснодара» и «Крыльев»: шесть голов и три пенальти

«Краснодар» в домашнем матче 9-го тура чемпионата России победил «Крылья Советов» (4:2). В первом тайме команды обменялись голами. Перед перерывом Сергей Карасев с помощью ВАР назначил пенальти в ворота хозяев, но Матвей Сафонов отбил удар Александра Соболева.

Во втором тайме у «быков» отличились Кристоффер Олссон, Вандерсон (после игры гол переписали на вратаря Сергея Рыжикова) и Ари, который не забил пенальти (снова назначенный после видеопросмотра), но оказался первым на добивании. В свою очередь в составе «Крыльев» пенальти реализовал Паул Антон.

«Краснодар» догнал «Зенит» — у обоих лидеров по 20 очков.

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Премьер-лига

9-й тур

«Краснодар» — «Крылья Советов» (Самара) — 4:2 (1:1)

Голы: Соболев, 12 (0:1). Сулейманов, 16 (1:1). Олссон, 48 (2:1). Рыжиков, 57 — в свои ворота (3:1). Ари, 67 (4:1). Антон, 75 — с пенальти (4:2).

Нереализованные пенальти: Соболев, 45+3 (вратарь), Ари, 67 (вратарь)

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Олссон, Камболов (Уткин, 61), Вилена, Сулейманов, Ари (Игнатьев, 69), Вандерсон Масиэл (Намли, 76).

«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Кабутов (Радонич, 80), Карпов, Чернов, Полуяхтов, Канунников, Гацкан, Тимофеев (Антон, 67), Зиньковский, Комбаров (Терехов, 61), Соболев.

Предупреждения: Кабутов, 34. Камболов, 45+2. Мартынович, 50. Гацкан, 66. Спаич, 74. Вилена, 81.

Судьи: Карасев. Аверьянов (оба — Москва), Демешко (Химки).

ВАР: Сухой (Люберцы). Казарцев (Санкт-Петербург).

15 сентября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 26131 зритель.

«Краснодар» — «Крылья Советов»: видео всех голов //

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