Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Огнен Короман вспомнил свое выступление за самарский клуб, с которым стал бронзовым призером чемпионата России-2004.

— Самые сильные воспоминания о том времени — это топовый, классный состав команды и полные трибуны стадиона! — приводит слова Коромана официальный сайт «Крыльев Советов». — Так классно, как мы, в те годы не играла ни одна команда, я в этом уверен. Я сейчас работаю тренером в Сербии, но «Крылья Советов» вспоминаю часто. Дома храню медаль и фотографии того времени. Футболки у меня были, но все подарил своим друзьям. Очень люблю «Крылья» и Самару! Поэтому с радостью и вернулся в «Крылья Советов» во второй раз в 2011 году. Очень жду встречу 8 декабря с игроками той команды и, конечно, с болельщиками!

8 декабря в Самаре пройдет торжественное мероприятие, посвященное 15-летию завоевания бронзовых медалей.

На сегодняшний момент свое участие в мероприятии подтвердили Гаджи Гаджиев, Андрей Каряка, Александр Анюков, Алексей Поляков, Карен Дохоян, Омари Тетрадзе, Дмитрий Кудряшов, Огнен Короман, Антон Бобер, Сергей Виноградов и Робертас Пошкус.

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