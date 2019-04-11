Официальный комментарий про бомбу в суде Кокорина и Мамаева

В связи с поступившим сообщении о заложенном в здании Пресненского суда города Москвы взрывном устройстве осуществлена эвакуация посетителей и сотрудников.

После проведения правоохранительными органами всех необходимых проверочных мероприятий суд возобновит свою работу, в том числе и рассмотрение уголовного дела нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и футбольного тренера Александра Протасовицкого. Ранее подсудимые были эвакуированы из зала суда в автозак после объявления о минировании.

В момент сообщения об эвакуации подсудимые в это время находились в зале, в слушаниях незадолго до этого объявили перерыв. До него показания давал избитый водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. 9 и 10 апреля выступили свидетели по данному делу. (Илья Егоров)

"Подозрение на взрывное устройство!" В суде по делу Мамаева и Кокорина объявлена эвакуация. Live!