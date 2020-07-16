Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:2). Он был признан лучшим игроком матча

«Нам было очень сложно, потому что в последних двух матчах нам трижды забили с пенальти, — сказал Влашич — в эфире канала «Матч премьер». — Если бы не было ВАР, судья не увидел бы игру рукой, сто процентов. Очень грустно, что так получилось. Звание лучшего игрока матча? Так как мы проиграли, это не имеет для меня никакого значения».

Влашич забил единственный мяч армейцев в этой игре. У «Локо» дубль сделал Алексей Миранчук, дважды реализовав пенальти.