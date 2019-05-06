Дознаватель Юлия Новикова в ходе заседания Пресненского суда Москвы рассказала об изъятии главной улики по делу хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и форварда "Зенита" Александра Кокорина. Она отметила, что изъятый стул был сломан.
– Подсудимые известны?
– Нет, не помню
– Пак известен?
– Тем, что по его делу проводилось следствие
– Что вы помните по осмотру места происшествия?
– Я приехала туда вместе с участковым и экспертом 9 октября в "Кофеманию". Был произведен осмотр места проишествия. Всем были зачитана права и обязанности. Я спросила, что известно по стулу, изъяла его.
– Какие-то видимые повреждения были на стуле?
– Он точно был сломан. Какие конкретные повреждения не вспомню. Какие-то потертости были.
– Вы кому-то угрожали изъять все стулья и закрыть кафе?
– У меня нет таких прав, я никому такого не говорила.
– Как изымался стул?
– Как обычно изымаются любые предметы. Изымается объект, потом вешается бирка.
– Стул тяжелый?
– Обычный деревянный стул. Конечно, тяжелый.
– Фото в этот момент делалась?
– Конечно, фотосъемка.
– Цвет помните?
– Конечно, коричневый.
– Копылов уверенно показал на стул?
– Уверенность я оценить не могу. Но я у него спросила: есть ли еще другой стул, который поврежден? Он сказал, что нет и указал на стул.
Далее вопросы задавал адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов.
– Вы уверенны, что это стул из заведения?
– Думаю, что да.
– Вы уточняли этот момент?
– Нет.
– Получается, этот стул мог быть откуда угодно.
– Не могу знать.
– Стул был полностью деревянным?
– Скорее всего.
– Что значит скорее всего? Да, нет или не помните?
– Скорее всего не помню.
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