Полузащитник «Спартака» Гус Тил в своем Instagram прокомментировал дорожное движение в Москве. Голландец попал в пробку.

— Обычный день на дороге в Москве, — написал Тил.

Тил перешел в «Спартак» минувшим летом, подписав четырехлетний контракт. Голландец провел 9 матчей за красно-белых, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

«Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков после 12 туров.

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