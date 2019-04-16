"Общались спокойно, братом называли". Охранник ночного клуба – о конфликте Кокорина и Мамаева с Соловчуком из-за слова "петух"

Охранник ночного клуба "Эгоист" Сергей Козлов выступает в качестве свидетеля по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. У этого клуба произошла драка компании с футболистами в составе с водителем ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

– Был ли перед входом "Мерседес"? – вопрос судьи.

– Я не обращал внимание на машину. Но она стояла у входа.

– Кто был перед автомобилем?

– Водитель, Мамаев, Кокорин и Протасовицкий.

– Общались дружелюбно?

– Да. Мило беседовали. Улыбались.

– Что дальше?

– Беседовали просто.

– Слово "петух" звучало?

– Да.

– В каком контексте?

– "За что ты нас так назвал?"

– При этом разговаривали вежливо?

– Да. Братом называли, общались спокойно.

– В момент разговора оскорбления были?

– Я не слышал.

– Видели, как Александр Кокорин положил руку на плечо Мамаеву?

– Вместе стояли, в обнимку. Рядом Кирилл Кокорин.

– Что дальше было?

– Я курю, все произошло быстро. Произошло столкновение, и все побежали.

– Почему?

– Кто-то кому-то нанес удар.

– Видели, как Соловчук отстранил чью-то руку?

– Он стоял спиной, было поступательное движение. Дальше я просто не увидел, кто кого бил.

– Что дальше?

– За водителем побежали парни, Мамаев и Кокорин.

– Который?

– Кирилл.

– Во время преследования Мамаев падал?

– Да. Вроде да. Водитель остановился, а потом побежал снова. Вроде потом вдвоем догнали его, и туда побеждали остальные.

– Кирилл пытался его ударить?

– Они уже убежали. То, что пытался, да, движения были в пустоту. Как будто хочет, но не может. Водитель пытался ударить, но не мог. Потом я зашел в клуб, а вышел, когда водитель отъезжал. (Дмитрий Зеленов)

На суде Кокорина и Мамаева изучают видео двух драк. Live!