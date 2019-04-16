"Общались спокойно, братом называли". Охранник ночного клуба – о конфликте Кокорина и Мамаева с Соловчуком из-за слова "петух"

Охранник ночного клуба "Эгоист" Сергей Козлов выступает в качестве свидетеля по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. У этого клуба произошла драка компании с футболистами в составе с водителем ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
– Был ли перед входом "Мерседес"? – вопрос судьи.
– Я не обращал внимание на машину. Но она стояла у входа.
– Кто был перед автомобилем?
– Водитель, Мамаев, Кокорин и Протасовицкий.
– Общались дружелюбно?
– Да. Мило беседовали. Улыбались.
– Что дальше?
– Беседовали просто.
– Слово "петух" звучало?
– Да.
– В каком контексте?
– "За что ты нас так назвал?"
– При этом разговаривали вежливо?
– Да. Братом называли, общались спокойно.
– В момент разговора оскорбления были?
– Я не слышал.
– Видели, как Александр Кокорин положил руку на плечо Мамаеву?
– Вместе стояли, в обнимку. Рядом Кирилл Кокорин.
– Что дальше было?
– Я курю, все произошло быстро. Произошло столкновение, и все побежали.
– Почему?
– Кто-то кому-то нанес удар.
– Видели, как Соловчук отстранил чью-то руку?
– Он стоял спиной, было поступательное движение. Дальше я просто не увидел, кто кого бил.
– Что дальше?
– За водителем побежали парни, Мамаев и Кокорин.
– Который?
– Кирилл.
– Во время преследования Мамаев падал?
– Да. Вроде да. Водитель остановился, а потом побежал снова. Вроде потом вдвоем догнали его, и туда побеждали остальные.
– Кирилл пытался его ударить?
– Они уже убежали. То, что пытался, да, движения были в пустоту. Как будто хочет, но не может. Водитель пытался ударить, но не мог. Потом я зашел в клуб, а вышел, когда водитель отъезжал. (Дмитрий Зеленов)