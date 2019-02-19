Обляков получил рассечение в матче ЦСКА - "Картахена"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил рассечение брови в товарищеском матче против "Картахены". 22-летний хавбек столкнулся головой с соперником и был заменен на 54-й минуте встречи на Яку Бийола.

54' Ещё одна замена. Обляков столкнулся головами с соперником, у него рассечена бровь, и доктора решили снять его с игры



Бийол 🔄 Обляков#КартахенаЦСКА – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 февраля 2019 г.

Напомним, ранее в этой встрече получил травму полузащитник Алан Дзагоев. Его унесли с поля на носилках.

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