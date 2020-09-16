Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что клуб преждевременно продал Алексея Миранчука. Полузащитник перешел в «Аталанту».

«О Николиче можно что угодно говорить, но сейчас у него очень сложная ситуация, и я его прекрасно понимаю, — сказал Семин в эфире «Матч ТВ». Все команды перед Лигой чемпионов укрепляются. «Зенит» явно стал лучше. В Лиге чемпионов команда представляет российский футбол. И в этот период продать лучшего игрока, причем он стоит в два раза больше...

ЦСКА продает Головина за 30 миллионов евро. Головин тогда был лучшим игроком РПЛ, а в прошлом сезоне лучшим был Алексей. Нужно было сделать так: Алексей доигрывает Лигу чемпионов, он должен себя хорошо проявить, и потом его можно будет продать дороже. Обезглавить команду перед Лигой чемпионов — это нонсенс. Для чего тогда мы стремимся попасть в этот великолепный турнир?

На что способен «Локомотив» в Лиге чемпионов? Надо посмотреть группу. Второй фактор — медицинский. Я имею в виду коронавирус. Мы не знаем, что может произойти завтра. Мне сложно ответить на этот вопрос".

24-летний Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро.