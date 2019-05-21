"Об***". Футболистка "Енисея" вспомнила фразу-мем Зырянова

Защитница женского "Енисея" Екатерина Дмитренко осталась недовольна результатом матча чемпионата России против "Локомотива", информирует официальная группа Вконтакте красноярской команды.

– Чувствую себя в говне, буду говорить честно и прямо – обосрались. Мы ничем не отличаемся от других команд – у нас две ноги, две руки, также, как и у всех. Просто нужно забивать свои моменты. И тогда мы начнем выигрывать, наверное, я не знаю. Защищаться девяносто минут невозможно, – приводит слова Дмитренко пресс-служба "Енисея".

Осенью 2007-го бывший футболист сборной России Константин Зырянов после поражения Израилю (1:2) в матче отборочного турнира к Евро-2008 сказал, что его команда "просто-напросто обосралась".

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