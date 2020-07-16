«О каком переносе вести речь?» Главный тренер «Сочи» рассказал о ситуации в команде

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о ситуации в команде. 16 июля стало известно, что несколько членов клуба сдали положительные тесты на коронавирус.

— Мы вернулись в Сочи. И заехали на карантин, — сказал Федотов в эфире «Матч Премьер». — Завтра у нас повторные тесты. И там будет клиническая картина ясна.

Все находилось под контролем. Готовились к важным матчам, хотели подняться по турнирной таблице, везли стартовый состав. Улетали, до обеда должны были быть результаты тесты. Но лаборатория прислала письмо, что не успевает сделать тесты, ссылаясь на то, что у них заболел весь персонал.

Сначала пришла информация, что все нормально, а потом пришли окончательные тесты.

Никакой симптоматики, повышенной температуры нет. У всех адекватная температура.

Мы столкнулись с бурей негатива из-за ситуации с «Ростовом». Началась настоящая травля, в которой мы стали главным виновником. Ни один клуб не застрахован от этого.

О каком переносе вести сейчас речь, когда заканчивается чемпионат? Кто на это пойдет? Нам было очень обидно, что нас просто размазали.