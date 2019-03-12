О домашних матчах "Крыльев Советов" будет сообщать иллюминация башни телецентра в Самаре

В Самаре оригинальным образом будут анонсироваться домашние матчи "Крыльев Советов". Как сообщил клуб на своем официальном сайте, о предстоящих играх жителям города будут напоминать специальные огни цветов "Крыльев Советов", которыми станут освещать башню телецентра.

Такая иллюминация предусмотрена за два дня до и после матча, а также в день игры.