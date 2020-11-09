Форвард «Динамо» Клинтон Нжи подвел итоги матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (5:1).

— Было непросто восстановиться после повреждения, — сказал Нжи в интервью пресс-службе клуба. — Сейчас в «Динамо» новый тренерский штаб, новая философия игры. Мы получаем удовольствие от матчей и вместе двигаемся вперед. Да, я вернулся и счастлив, что забил. Это мой первый гол на нашем стадионе. Надеюсь, в следующих играх тоже буду забивать.

— Как команде удалось забить сразу пять мячей в одном матче?

— Во-первых, мы провели отличную работу. Во-вторых, у соперника случились сразу два удаления. Им стало труднее обороняться. Мы в свою очередь хорошо сыграли. У нас были голевые возможности и в полных составах. Красные карточки у «Локомотива» помогли нам создавать еще больше моментов. Хотим продолжать в том же духе.