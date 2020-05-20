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Нужно ли возобновлять чемпионат? Мнение главного тренера ЦСКА

20 мая 2020, 16:52
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, продливший соглашение с армейцами, в интервью «СЭ» высказал мнение о возобновлении соревнований.

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— Есть специалисты, в том числе и Леонид Слуцкий, которые в целом скептически относятся к возобновлению сезона. Каково ваше мнение? — вопрос Гончаренко.

— На мой взгляд, надо доводить его до конца. Самое лучшее, что может быть, — это возобновление чемпионата. При этом, безусловно, нужно соблюдать все меры предосторожности, потому что коронавирус может действительно серьезно сказаться на здоровье игроков.

— Если бы ЦСКА сейчас находился на втором месте, как вы ответили бы на вопрос о возобновлении сезона?

— Не вижу здесь связи. Футболисты должны играть, тренеры — тренировать. Когда сидишь столько времени дома, прекрасно понимаешь, что самое лучшее — это заниматься своей любимой работой. (Виталий Айрапетов)

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