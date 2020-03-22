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«Нужно быть в тренде». Заболотный почеканил туалетной бумагой

22 марта 2020, 21:09
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Форвард «Сочи» Антон Заболотный в своем Instagram опубликовал новое видео. 28-летний российский футболист принял участие в популярном челлендже «Оставайся дома» из-за распространения коронавируса COVID-19.

Для участия в этом флешмобе необходимо жонглировать туалетной бумагой.

«Нужно быть в тренде. Всем здоровья, берегите себя», — подписал видео Заболотный.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 331 578 человек. Умерших — 14 437, выздоровевших — 96 958. В России на данный момент 367 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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