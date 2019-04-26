Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров посвятил новое стихотворение кадровым перестановкам в руководстве красно-белых. В пятницу стало известно, что Наиль Измайлов покинет пост вице-президента клуба, а Сергей Родионов - спортивного директора.
- Об этом мы и не мечтали -
Пиджак сработался до дыр.
Совет директоров в печали
Решил теперь вручить мундир.
Нужна, похоже, диктатура,
Ведь без нее нельзя никак.
Сменили всю номенклатуру,
Чтоб к юбилею выдать фрак
Победный, с золотою нитью,
Чтоб чемпионом стал "Спартак".
К столетию может и не выйти -
Тогда вернут назад пиджак, - сказал Назаров, на видео, опубликованном в Инстаграме.
"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. В четверг красно-белые разгромно проиграли тульскому "Арсеналу" в матче 25-го тура премьер-лиги (0:3).
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