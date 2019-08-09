Нойштедтер стал игроком "Динамо". Контракт рассчитан на один год

Защитник сборной России Роман Нойштедтер перешел в "Динамо", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 31-летним футболистом центра обороны рассчитано на один сезон. Играть он будет под номером 15.



Последние три сезона Нойштедтер защищал цвета "Фенербахче". В сезоне-2018/19 он провел 31 матч и забил 2 мяча во всех турнирах, однако в феврале потерял место в составе и с тех пор появился на поле только один раз.

Ранее в его карьере были также "Майнц", менхенгладбахская "Боруссия" и "Шальке". За сборную России Нойштедтер отыграл 12 встреч и забил 1 мяч, приняв участие в Евро-2016.

Этим летом интерес к защитнику также проявлял вице-чемпион Турции "Истанбул".