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Новый тест Рыбуса на коронавирус дал отрицательный результат

13 октября 2020, 18:02
Мачей Рыбус. Фото Twitter
Мачей Рыбус. Фото Twitter
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Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус, сдавший положительный тест на коронавирус в расположении сборной Польши, сдал новый тест, который оказался отрицательным. Однако футболист останется на изоляции до четверга, сообщает Onet Sport.

Поялкам осталось провести еще один матч в Лиге наций — 14 октября команда сыграет против Боснии и Герцеговины.

В нынешнем сезоне Рыбус провел за «Локомотив» 10 матчей во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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