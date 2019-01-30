"Новый этап в карьере и новый вызов". Семак поприветствовал Ракицкого в "Зените"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поприветствовал новичка команды защитника Ярослава Ракицкого. 29-летний украинец подписал с петербургским клубом контракт, рассчитанный на 3,5 года.

- Рады видеть в команде Ярослава Ракицкого! Игрок, посвятивший предыдущему клубу 17 лет, достоин уважения. Новый этап в карьере и новый вызов. Добро пожаловать, Ярослав! - написал Семак в своем Инстаграме.

В текущем сезоне Ракицкий провел 11 матчей за "Шахтер" в чемпионате Украины, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

"Зенит" занимает 1-е место в премьер-лиге, имея в активе 34 очка после 17 туров.

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