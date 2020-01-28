Новые выборы президента РПЛ состоятся 17 марта

Как стало известно «СЭ», собрание клубов премьер-лиги приняло решение провести новые выборы президента РПЛ. Заседание состоится 17 марта.

Напомним, что на прошлой неделе полномочия действующего президента лиги Сергея Прядкина были продлены еще на пять лет в ходе голосования на общем собрании клубов РПЛ. Предыдущий президентский срок Прядкина должен был истечь в апреле этого года.

Избирком РФС предложил внести изменения в регламент лиги и провести новые выборы президента РПЛ в ближайшие три месяца. (Константин Алексеев)