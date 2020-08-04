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Новиков считает, что небольшая пауза между сезонами не составит проблем для «Динамо»

00:40
Кирилл Новиков. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кирилл Новиков. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказал мнение, что короткая пауза между завершившимся и предстоящим сезоном в Тинькофф РПЛ не доставит трудностей его команде.

«У нас получилось так, что во время пандемии было два месяца отдыха. Ребята, думаю, в это время очень хорошо отдохнули, — сказал Новиков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — А концовка прошлого сезона получилась подготовительной к новому, поэтому ребята находятся в хорошем тонусе, хорошей физической форме. Эта небольшая пауза, четыре дня, она больше была не отпуском, а выходными днями. Поэтому такая небольшая пауза не составит проблем команде. Все будут в хорошем тонусе. Я не вижу в этом никаких проблем».

В матче первого тура Тинькофф РПЛ «Динамо» на выезде сыграет с «Уралом». Игра состоится 10 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.

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