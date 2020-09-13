Новиков прокомментировал уход Шуньича

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после поражения от «Рубина» в 7-м туре РПЛ (0:1) прокомментировал уход из клуба защитника Тони Шуньича, у которого есть предложение из Китая.

31-летний игрок не попал в заявку на эту встречу

— У Тони была возможность уйти еще раньше, но мы попросили остаться, чтобы наиграть замену, — сказал Новиков. — Но теперь, когда у него есть новое предложение, мы не имели морального права его удерживать. Пожелали Тони удачи, мы благодарны ему за все, что он для нас сделал. (Дмитрий Гирин)