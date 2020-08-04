Новиков отреагировал на предложение запретить практику неучастия арендованных в матчах со своими клубами

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал предложение «Краснодара» внести в регламент Тинькофф РПЛ поправку, согласно которой будет запрещена практика неучастия арендованных футболистов в матчах со своими клубами.

«Стоит рассмотреть эту ситуацию с двух сторон, — сказал Новиков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Есть свои плюсы, есть свои минусы. Плюсы состоят в том, что команда может передать в состав какой-то другой команды тех игроков, кто не попадает в стартовый состав. Передать их в ту команду, где они могут развиваться, где есть тренер с определенным видением игры. В качестве развития игрока это может принести успех.

Минусы, которые обозначил «Краснодар», безусловно, есть. Но как это будет выглядеть юридически — я не знаю. Если команда хочет занимать высокие места, она должна обыгрывать любого соперника вне зависимости от того, кто там играет. Эти вещи, которых вы коснулись: «Сочи», «Оренбург», «Химки»... Очень сложно положительно или отрицательно ответить на этот вопрос".

Ранее сообщалось, что «Краснодар» предложил рассмотреть это изменение как можно скорее, чтобы оно вступило в силу уже с начала чемпионата России-2020/21.