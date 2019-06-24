Новичок "Урала" Аугустыняк признался, что знаком с РПЛ

Защитник "Урала" Рафал Аугустыняк, который подписал контракт с клубом в июне, дал интервью клубной пресс-службе "шмелей". Youtube-канал екатеринбуржцев опубликовал видео. 25-летний поляк признался, что знаком с чемпионатом России.

В прошедшем сезоне Аугустыняк провел 22 матча за "Медзь" в чемпионате Польши в сезоне-2018/19, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

– Прошло две недели с момента окончания чемпионата и мой агент рассказал об интересе со стороны "Урала", а затем в течение двух дней я принял решение и подписал с ними контракт. Россия? Нет, я здесь не бывал. Могу ли я сказать что-то на русском? "Хорошо, спасибо, один-два-три-четыре". Русский и польский - похожие языки. В процессе нахождения в команде будет проще от общения.

Знаком ли я с РПЛ? Знаю "Зенит", ЦСКА, "Спартак", "Локомотив"... Знаю Крыховяка, Рыбуся, Шиманьски, "Ахмат" еще подписал 21-летнего поляка.

Адаптация? Да, команда приняла меня очень хорошо, я здесь неделю. Единственная проблема - я плохо говорю на русском и английском. Прошедший сезон я сыграл на позиции опорного полузащитника, могу сыграть в центре защиты. Агент рассказал, что "Урал" следил за мной, – сказал Аугустыняк в интервью пресс-службе.

Рафал Аугустыняк стал игроком "Урала"