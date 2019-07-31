14:46 31 июля | Футбол — РПЛ

Новичок "Уфы": "Не исключаю, что в Instagram cтану подписываться не "молодой бык", а "жалящая пчела"

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Полузащитник "Краснодара" Артем Голубев, который продолжит карьеру в "Уфе" на правах аренды, рассказал о адаптации в новой команде.

- Сразу же согласился на переход в "Уфу", думаю, что это шаг вперед, - рассказал в интервью клубной пресс-службе Голубев. - Тренировка прошла на позитивных эмоциях, буду готовиться к следующему матчу. 

Раньше в Instagraм под своими фотографиями я ставил хэштег "бык молодой", теперь это будет не уместно, может быть тогда молодой уфимец? Молодая или жалящая пчела? Подумаю.

Арендное соглашение с футболистом заключено сроком на два года. В прошлом сезоне 20-летний полузащитник дважды выходил на замену за основу "Краснодара". Также принял участие в трех играх второго Кубка "Матч-Премьер". В нынешнем первенстве ФНЛ отыграл 4 встречи за "Краснодар-2".

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