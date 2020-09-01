Новичок «Спартака» Урунов показал фото на фоне Красной Площади

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов на своей странице в Instagram опубликовал фото в кепке на Красной площади в Москве.

Ранее Урунов поделился фотографией с покупками в Instagram. На снимке были запечатлены пакеты с дорогими брендами одежды, что стало причиной шуток и мемов. Позже хавбек удалил этот пост.

В нынешнем сезоне РПЛ 19-летний узбекистанец дебютировал в составе «Спартака» в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:1).