Новичок ЦСКА Никита Котин поделился эмоциями от приезда на сбор команды в Кампоаморе

Новичок ЦСКА, 17-летний защитник Никита Котин поделился впечатлениями от приезда на второй сбор армейцев в Кампоаморе.

— Эмоции от приезда в Кампоамор самые положительные, — цитирует Котина официальный сайт ЦСКА. — Волнения особого нет, уже познакомился с частью ребят, приняли меня хорошо, можно сказать, тепло. Конечно, очень хочу проявить себя с лучшей стороны, поэтому жду момента, когда приступлю к работе с командой.

Котин перешел в ЦСКА из «Крыльев Советов», футболист подписал контракт с красно-синими на 3,5 года.