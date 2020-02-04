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Новичок ЦСКА Никита Котин поделился эмоциями от приезда на сбор команды в Кампоаморе

16:52
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Новичок ЦСКА, 17-летний защитник Никита Котин поделился впечатлениями от приезда на второй сбор армейцев в Кампоаморе.

— Эмоции от приезда в Кампоамор самые положительные, — цитирует Котина официальный сайт ЦСКА. — Волнения особого нет, уже познакомился с частью ребят, приняли меня хорошо, можно сказать, тепло. Конечно, очень хочу проявить себя с лучшей стороны, поэтому жду момента, когда приступлю к работе с командой.

Котин перешел в ЦСКА из «Крыльев Советов», футболист подписал контракт с красно-синими на 3,5 года.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/kotin-i-kolesnichenko-pribyli-v-kampoamor/

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