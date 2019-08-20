Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал в своем Instagram видео с песней, посвященной победе красно-белых над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России. В составе хозяев дублем отметился защитник Самюэль Жиго?.

«День такой хороший, нет на сердце ноши,



Кнут устал хлестать по лошадям.



Стадиона площадь провожает лошадь,



Лошадь гривой прикрывает стыд и срам.



Спасибо, удивительный Жиго!



Мужики, спасибо за победу!



Лошади стреножены, заправлены в загон,



Так людского счастья не изведав.



Спасибо, что взнуздали рысака,



Укатали, превратили в клячу.



Мы так долго ждали силы от «Спартака»,



Красоты и воли в каждом матче... Спасибо!»

Команда аплодирует Жиго, Шюррле танцует на столе. Видео из раздевалки «Спартака»