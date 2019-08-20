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Новая песня Назарова после матча «Спартак» — ЦСКА

09:12
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Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал в своем Instagram видео с песней, посвященной победе красно-белых над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России. В составе хозяев дублем отметился защитник Самюэль Жиго?.

«День такой хороший, нет на сердце ноши,

Кнут устал хлестать по лошадям.

Стадиона площадь провожает лошадь,

Лошадь гривой прикрывает стыд и срам.

Спасибо, удивительный Жиго!

Мужики, спасибо за победу!

Лошади стреножены, заправлены в загон,

Так людского счастья не изведав.

Спасибо, что взнуздали рысака,

Укатали, превратили в клячу.

Мы так долго ждали силы от «Спартака»,

Красоты и воли в каждом матче... Спасибо!»

Спартак — ЦСКА

Команда аплодирует Жиго, Шюррле танцует на столе. Видео из раздевалки «Спартака»

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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