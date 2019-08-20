Новая песня Назарова после матча «Спартак» — ЦСКА
Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал в своем Instagram видео с песней, посвященной победе красно-белых над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России. В составе хозяев дублем отметился защитник Самюэль Жиго?.
«День такой хороший, нет на сердце ноши,
Кнут устал хлестать по лошадям.
Стадиона площадь провожает лошадь,
Лошадь гривой прикрывает стыд и срам.
Спасибо, удивительный Жиго!
Мужики, спасибо за победу!
Лошади стреножены, заправлены в загон,
Так людского счастья не изведав.
Спасибо, что взнуздали рысака,
Укатали, превратили в клячу.
Мы так долго ждали силы от «Спартака»,
Красоты и воли в каждом матче... Спасибо!»
Команда аплодирует Жиго, Шюррле танцует на столе. Видео из раздевалки «Спартака»