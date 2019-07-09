Новая форма "Краснодара" на сезон-2019/20. Фото

"Краснодар" презентовал домашнюю и выездную форму на сезон-2019/20. Домашний комплект выполнен в традиционных черно-зеленых цветах и содержит геометрический орнамент. Выездной комплект белого цвета со светло-серыми вертикальными волнами.
Первый матч нового сезона "Краснодар" проведет 14 июля. Соперником кубанцев в первом туре чемпионата России станет "Ахмат", встреча пройдет в Грозном.
⚡ Вы ждали этого события, как освежающего дождя знойным летом! 😱🤞🤯— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 9 июля 2019 г.
Совместно с компанией PUMA мы представляем форму на сезон 19/20 🔥
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