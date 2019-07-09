Новая форма "Краснодара" на сезон-2019/20. Фото

"Краснодар" презентовал домашнюю и выездную форму на сезон-2019/20. Домашний комплект выполнен в традиционных черно-зеленых цветах и содержит геометрический орнамент. Выездной комплект белого цвета со светло-серыми вертикальными волнами.

Первый матч нового сезона "Краснодар" проведет 14 июля. Соперником кубанцев в первом туре чемпионата России станет "Ахмат", встреча пройдет в Грозном.