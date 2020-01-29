Новая форма ЦСКА. В сети опубликовали два образца

В интернете появилось фото новой формы ЦСКА. Фотографии были опубликованы в Twitter.

На фото видно, что домашняя форма выполнена в красно-синей гамме. Выездная преимущественно белого цвета.

ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате России. Команда имеет 34 очка в 19 играх.