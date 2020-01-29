Новая форма ЦСКА. В сети опубликовали два образца
29 января 2020, 22:37
В интернете появилось фото новой формы ЦСКА. Фотографии были опубликованы в Twitter.
Красиво как ? pic.twitter.com/xGBstYcGcI— _-=V.V.S=-_ (@VENIVIDIVlCI) January 29, 2020
На фото видно, что домашняя форма выполнена в красно-синей гамме. Выездная преимущественно белого цвета.
ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате России. Команда имеет 34 очка в 19 играх.
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