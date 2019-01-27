"Норшелланн", "Сарпсборг", "Одд" и "Согндал". Расписание матчей ЦСКА на сборе в Кампоаморе

ЦСКА опубликовал расписание игр на втором сборе в Кампоаморе. Он пройдет с 26 января по 7 февраля.
Напомним, на первом сборе ЦСКА обыграл "Мольде" (2:1) и "Вентспилс" (5:0).
Расписание контрольных матчей ЦСКА на втором сборе:
29 января - "Норшелланн" (Дания), начало – в 18.00 по московскому времени
2 февраля – "Сарпсборг 08" (Норвегия), 19.00
6 февраля – "Одд" (Норвегия), 19.00
7 февраля – "Согндал" (Норвегия), 14.00
⚡ Расписание игр #ЦСКА на втором сборе #Кампоамор2019!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 января 2019 г.
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