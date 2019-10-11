Норманн признан автором лучшего гола «Ростова» в сентябре
Гол полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна в ворота «Ахмата» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ признан болельщиками ростовчан лучшим в исполнении команды.
Норвежский полузащитник пробил, не доходя до штрафной грознецев. Мяч влетел в сетку от перекладины ворот. Незадолго до этого Норманн сделал сальто после удара по ногам, а Антон Швец, ударивший его, получил красную карточку.
Матиас Норманн — автор лучшего гола «Ростова» в сентябре ?— Football Club Rostov (@rostovfc) October 11, 2019
В голосовании, проведенном совместно с нашм официальным спонсором, большинство болельщиков отдали свои голоса за победный гол Норманна в ворота «Ахмата» ?
Как вам удар Матиаса? pic.twitter.com/lwdoryCPK6
? Невероятный гол забивает Матиас Норманн!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 16, 2019
? #РостовАхмат на #МАТЧТВ
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