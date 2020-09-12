Нобоа сфотографирует турнирную таблицу после матча с «Ахматом»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа забил победный гол в матче 7-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (1:0). После этой победы сочинцы вышли на первое место в турнирной таблице.

— Мы знали, что будет очень тяжело, — сказал Нобоа в интервью «Матч Премьер». — «Ахмат» очень хорошо играет дома. Главное, что три очка взяли. Очень рад, что выиграли.

Для меня важно, чтобы команда добивалась результата. А голы — это на втором месте.

Буду ли фотографировать турнирную таблицу? Конечно (смеется).