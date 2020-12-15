РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Нобоа рассказал, о чем с ним говорил Тедеско после поражения «Спартака» от «Сочи»

15 декабря 2020, 17:10
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полузащитник ФК «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о беседе с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско. Сочинцы победили красно-белых со счетом 1:0 в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России.

— Пожал ли мне руку Тедеско после матча? Конечно, — сказал Нобоа «СЭ». — Уважение всегда должно быть — выиграл ты или проиграл, даже в три мяча. Футбол — это праздник, а не война. И после матча я сказал ему: «Удачи вам в следующей игре». Знаю, что эта игра — с «Зенитом». Но пожелание удачи — это чтобы не было травм и чтобы получился красивый футбол.

Жиго сказал мне: «Что ты все время забиваешь «Спартаку»!» Я улыбнулся. Видно, что уважение действительно есть. И с Тедеско обменялись рукопожатиями. Было заметно, что он чуть-чуть сердит на судью, но я подошел и пожелал удачи. Он пожал мне руку, все было нормально. И сам сказал: «Браво, «Сочи», браво!»

Интервью Нобоа можно прочитать на сайте «СЭ»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 14010
Все опросы
Как «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 19-го тура РПЛ?
«Зенит» выиграет с разностью в 1-2 мяча
35.2%
Игра завершится крупной победой «Зенита»
12.9%
«Спартак» выиграет с разностью в 1-2 мяча
26.2%
Игра завершится крупной победой «Спартака»
5.8%
Команды сыграют вничью
19.9%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир