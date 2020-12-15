Нобоа рассказал, что мог перейти в «Спартак» с Бердыевым

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сказал, что мог стать игроком «Спартака», если бы главным тренером команды стал Курбан Бердыев.

«Бердыев приглашал в «Ростов» Сесара Наваса, Сослана Джанаева, меня, еще кого-то... И он нас собрал: «Сложилась такая ситуация, что я могу уйти в «Спартак», — сказал Нобоа «СЭ». — И хочу сделать это вместе с вами». Мы сказали: «Никаких проблем. Пока вы в «Ростове» — мы в «Ростове». А дальше ждем развития ситуации. Если сможем перейти вместе с вами — супер!» Но в итоге он в «Спартак» не перешел, я остался в «Ростове», а потом перешел в «Зенит».

Интервью Нобоа можно прочитать на сайте «СЭ»