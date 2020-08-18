Нобоа повторил достижение Семака
35-летний полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отличился в третьем туре подряд и стал вторым полузащитником в истории чемпионатов России, которому удалось забить голы в трех стартовых матчах турнира. Единственным хавбеком, стартовавшим так мощно, долгое время оставался Сергей Семак, огорчивший соперников ЦСКА в трех стартовых турах чемпионского сезона-2003. Девять раз с результативной серии начинали форварды (причем Александр Маслов — дважды), один раз — защитник Дмитрий Парфенов. Правда, все точные удары в начале сезона-2004 украинский защитник нанес с 11-метровой отметки. (Кирилл Бурдаков)
Футболисты, забившие в трех первых турах чемпионата России
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
Матчи
|
Олег Гарин*
|
Океан
|
1992
|
Локомотив (г) — 1:2, Спартак Вл (д) — 2:1, Динамо Ст (д) — 2:0
|
Александр Маслов
|
Ростсельмаш
|
1996
|
Динамо (д) — 1:2, Уралмаш (д) — 2:1, Жемчужина (г) — 3:3**
|
Александр Маслов*
|
Ростсельмаш
|
1997
|
Тюмень (г) — 1:0, Локомотив (д) — 2:2, Локомотив НН (г) — 1:0
|
Сергей Семак
|
ЦСКА
|
2003
|
Рубин (д) — 4:0, Ротор (г) — 2:1, Спартак (д) — 3:2
|
Дмитрий Парфенов
|
Спартак
|
2004
|
Динамо (д) — 2:2, Сатурн (г) — 2:2, Торпедо-Металлург (д) — 3:2**
|
Данко Лазович
|
Зенит
|
2011/12
|
Терек (г) — 1:1, Амкар (д) — 2:0, Спартак Нч (г) — 2:2
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
2012/13
|
Амкар (д) — 2:0**, Динамо (д) — 2:0, ЦСКА (г) — 3:1
|
Артем Дзюба
|
Ротсов
|
2013/14
|
Терек (д) — 2:1**, Краснодар (д) — 2:2, Томь (д) — 3:0***
|
Андрей Воронин
|
Динамо
|
2013/14
|
Волга (д) — 2:2, Анжи (д) — 2:1, Спартак (д) — 1:4
|
Саломон Рондон
|
Зенит
|
2014/15
|
Арсенал (г) — 4:0, Торпедо (д) — 8:1**, Урал (г) — 2:1
|
Федор Смолов
|
Краснодар
|
2016/17
|
Томь (д) — 3:0**, Терек (д) — 4:0**, Крылья Советов (г) — 1:1
|
Кристиан Нобоа
|
Сочи
|
2019/20
|
Спартак (г) — 2:2, Химки (д) — 1:1, Рубин (д) — 3:2
* Серия продолжилась в четвертом туре.
** Оформил дубль.
*** Оформил хет-трик.