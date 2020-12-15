Нобоа не знает, почему он забивает в каждой игре со «Спартаком»
15 декабря 2020, 17:30
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» затруднился с ответом на вопрос, почему он так часто забивает «Спартаку». Его команда обыграла красно-белых со счетом 1:0 в 18-м туре Тинькофф чемпионата России, а он стал автором единственного гола.
— У вас уже семь голов в ворота «Спартака». Больше, чем красно-белым, вы не забивали никому. Это стечение обстоятельств или какое-то особое отношение к этому клубу?
— Нет, я в каждой игре хочу забивать и помогать команде! А то, что в каждой игре забиваю «Спартаку», — не знаю почему. Но с таким соперником всегда хочется показать лучший футбол. Вся Россия смотрит!
Интервью Нобоа можно прочитать на сайте «СЭ»
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«Зенит» выиграет с разностью в 1-2 мяча
35.2%
Игра завершится крупной победой «Зенита»
12.9%
«Спартак» выиграет с разностью в 1-2 мяча
26.2%
Игра завершится крупной победой «Спартака»
5.8%
Команды сыграют вничью
19.9%
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