Нобоа не знает, почему он забивает в каждой игре со «Спартаком»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» затруднился с ответом на вопрос, почему он так часто забивает «Спартаку». Его команда обыграла красно-белых со счетом 1:0 в 18-м туре Тинькофф чемпионата России, а он стал автором единственного гола.

— У вас уже семь голов в ворота «Спартака». Больше, чем красно-белым, вы не забивали никому. Это стечение обстоятельств или какое-то особое отношение к этому клубу?

— Нет, я в каждой игре хочу забивать и помогать команде! А то, что в каждой игре забиваю «Спартаку», — не знаю почему. Но с таким соперником всегда хочется показать лучший футбол. Вся Россия смотрит!

Интервью Нобоа можно прочитать на сайте «СЭ»