"Никто не знает". Каррера - о возможном возвращении в "Спартак"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что не знает, сможет ли он когда-нибудь вновь возглавить красно-белых. Он также добавил, что приехал в Москву для того, чтобы встретиться с друзьями.

- Я приехал в Москву, чтобы встретиться с друзьями, пообщаться. Вот и все, - сказал Каррера в эфире канала "Матч ТВ". - Меня многое связывает с Москвой. Мы приехали, чтобы встретиться с друзьями. Возвращение Зидана в "Реал"? Это определенно сюрприз после того, как он ушел в июне. С Пересом есть достижение о покупке игроков. Он сказал, что не мог отказать "Реалу".

Футбол – странный мир. В футболе есть вещи, на которые сложно дать ответ. Они происходят вот и все. Могу ли я вернуться в "Спартак"? Никто не знает, никто не знает...

Пойду ли я на матч "Спартак" - "Зенит"? Я получил много предложений от многих друзей сходить в театр, посетить матч. Меня пригласили также сходить на плей-офф КХЛ.

Напомним, Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17, а также выигрывали Суперкубок-2017.

Массимо Каррера: "Возвращение в "Спартак"? Никогда не говори никогда" //

Зидан в "Реале", а Каррера в Москве! Если Массимо пойдет на "Спартак" "Зенит", это будет бомба